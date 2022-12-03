عماد الدين حسين لقناة لحياة: انتهينا من النقاش بشأن الحوار المجتمعي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عضو مجلس الشيوخ، إن الاجتماع الأخير لمجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، جرى فيه الانتهاء من النقاش بشأن الحوار المجتمعي، كما تم تحديد جميع الموضوعات المتعلقة بالمحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

حسين: النهاردة وصلنا لبر الأمان

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه جرى إقرار الكثير من الموضوعات فيما يخص بعض اللجان، كما تم الانتهاء من ملفات التعليم والصحة والسكان والأسرة والتماسك المجتمعي: «النهاردة وصلنا لبر الأمان».

حسين: جميع اللجان باتت جاهزة للحوار

واستطرد: «جميع اللجان باتت جاهزة قبل انطلاق الحوار الفعلي للحوار الوطني، ولم يتبقَ حاليا سوى تحديد الأسماء من أجل البدء في التحاور فيما بينها بما يخص اللجان المختلفة، إذ تكون هناك اجتماعات شبه يومية للانتهاء من الأسماء المرشحة في كل لجنة ومحور على حدة، وهذا من الممكن أن يستغرق جلستين أو ثلاثة».

وأوضح أن كل حزب أو قوى سياسية أو اجتماعية أو هيئات أو مؤسسات ستقوم بترشيح الأسماء التي ستكون ممثلة لها في الحوار الوطني، وكذا الحركة الوطنية المدنية قامت هي الأخرى بترشيح عدد من الأسماء، ويحق لأعضاء الأمانة العامة أو أعضاء مجلس الحوار الوطني وضع ترشيحاتهم، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم حسم الموضوع لاختيار أفضل الخبرات التي قد تثري الحوار الوطني.

وتابع: «سيكون هناك جانب يخص آلية إدارة الحوار وعدد الحضور وأماكن عقد الاجتماع والمقررين والمقررين المساعدين، ومش هنزيد عن 3 أو 4 شهور في الحوار الوطني وهيكون عندنا مخرجات نقدر نبني عليها».