أسقف إيبارشية السويس: نؤمن بالخدمة التفاعلية والشباب أنشأوا إذاعة 14:5

قال الأنبا بموا أسقف إيبارشية السويس، إننا نؤمن بفكرة الخدمة التفاعلية وليس التلقين، إذ أصبح وجود الشباب للاستماع للعظة أو المحاضرة الدينية تقليديا، بل يجب أن يكون للشباب دور تفاعلي في القضايا الخدمية، ومن هنا جاء تنفيذ فكرة إنشاء راديو 5:14 الديني، وجاء ذلك خلال عرض برنامج «شباب حكاية»، تقديم ماريان شكري عبر شاشة قناة CTV.

إذاعة 5:14 الدينية المسيحية

وقال الأنبا بموا، عندما عرض عليه مجموعة من الشباب عن إنشاء راديو 5:14، أعرب عن سعادته وترحيبه بالفكرة التي تعتمد على طاقة الشباب، بداية من الإعداد والتقديم والعرض، تحت إشراف بعض الآباء الكهنة والمتخصصين من خدام الكنيسة.

وأوضح أنه لا شك أن الميديا الإعلامية هي الغالبية، لكن لا يزال الراديو له جمهور، وخاصة في الأوقات غير المتاح فيها مشاهدة البرامج مثل القيادة، حيث يمكن للمتلقي الاستماع للأمور الكنسية، موضحًا أن هناك تنوع للمواد التي تقدمها الإذاعة بداية من العظة والبرامج الأسرية.

دعم الشباب في الكنيسة المصرية

وأضاف الأنبا بموا، أن الشباب هم طاقة الكنيسة، فجميع الخدمات تتم من خلال الشباب، سواء في اللجان الخدمية، أو حتى رسامة كهنة، مشيرًا أن دور الكنيسة يتخلص في اكتشاف المجالات الجاذبة للشباب وتوفيرها حتى يتمكنوا من ممارسة هواياتهم واهتمامتهم في جو كنسي، ومن تلك المجالات هي إنشاء إذاعة كنسية تقدم محتوى ديني للأسر المسيحية.

وأوضح أن الكنيسة ليست بعيدة عن الحياة العملية، فمن خلال المناقشة والحوار، تكون قادرة على إتاحة المجالات المناسبة للشباب، وخلال الفترة الماضية كان التركيز على مجال الميديا سواء إعداد أو تقديم برامج، لعرض فكرة إذاعة دينية مسيحية تقوم بعرض محتوى كنسي.

مراكز توظيف للشباب

وأشار الأنبا بموا أن من الخدمات التي تقدمها الكنيسة لابنائها من الشباب هي مراكز التوظيف التي تقوم بتلقي طلبات من الشباب الذين يبحثون عن عمل، وتقوم بالتواصل مع المؤسسات والشركات الراغبة في تعيين الشباب.