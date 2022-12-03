رئيس «إرادة جيل» لقناة الحياة: استمعنا إلى مطالب ومشكلات الناس بالقطاعات المختلفة

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إنّ الأحزاب المكونة للتحالف لها أمانات في المحافظات، وقابلت الناس في مختلف المجالات مثل القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والمستثمرين للتعامل مع المشكلات المختلفة، مثل المشكلات التي تواجه الكيانات الصغيرة.

وأضاف مطر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «تحدثنا مع الناس حتى نفهم المشكلات الموجودة عند المزارعين والصناع للوصول إلى الحلول التي تتناسب مع النهوض بالصناعة والزراعة، لأنهما أساس العمل كله، فإذا اهتممنا بهما ودعمناهما تدعيما كاملا سنخرج من عنق الزجاجة وسنخفض الفجوة بين التصدير والاستيراد».