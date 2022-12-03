أبطال الفيلم «على مفرق طريق» على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر

انطلقت السجادة الحمراء للفيلم اللبناني «على مفرق طريق» المشارك ضمن فئة «روائع عربية» بفعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية.

صناع فيلم «على مفرق طريق» بمهرجان البحر الأحمر

وحضر من صناع الفيلم المخرجة لارا سابا وكل من الممثلين شادي حداد وجوليا كسار وبيتي توتل وميرنا مكرزل وسينتيا كرم وروبا زعرور.

وشهدت السجادة الحمراء للفيلم اللبناني غياب النجوم المصريين والعرب الذين حرصوا على حضور حفل الافتتاح الذي أقيم، الخميس الماضي، داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة السعودية.

وينتمي فيلم «على مفرق طريق» إلى نوعية الأفلام الكوميدية المفعمة بالرومانسية داخل إحدى القرى اللبنانية، حيث تدور الأحداث مع أجواء أعياد نهاية العام.

حلقة نقاشية لتحول رواية «حوجن» لفيلم في مهرجان البحر الأحمر بجدة

وأقميت منذ قليل حلقة نقاشية، عن تفاصيل رحلة تحول رواية «حوجن» الأكثر مبيعا في السعودية إلى عمل سينمائي، حيث سيلقي المتحدثون الضوء على النجاح الاستثنائي لرواية الخيال الشهيرة، والتعقيدات التي رافقت عملية تحويلها إلى فيلم سينمائي، والتأثير الكبير الذي تركته الرواية على الجمهور العربي.

وسيكون من بين المتحدثين المؤلف المشارك ياسر بهجت، والمخرج وكاتب السيناريو ياسر الياسري، ومن المقرر عرض الإعلان الترويجي للفيلم خلال الحلقة.