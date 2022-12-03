إصابة 6 أشخاص صدمهم ميني باص بالمطرية.. والشرطة تلقي القبض على السائق 

شهد شارع التوفيقية بمنطقة عزبة النخل التابعة لدائرة قسم شرطة المطرية، حادثا مأساويا، عندما أصيب 6 أشخاص بعدما صدمهم ميني باص أثناء انتظارهم بالشارع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

ترجع تفاصيل الحادث عندما ورد لقسم شرطة المطرية، بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بشارع الترعة بمنطقة عزبة النخل، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء نزول ميني باص من أعلى الكوبري الجديد بمنطقة عزبة النخل صدمهم ميني باص أشخاص أثناء سيرهم بشارع ترعة التوفيقية ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وتم ضبط مالك الأتوبيس، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحجز السائق 24 ساعة لحين ورود التحريات.

كما أمرت جهات التحقيق بعرض السائق على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد المخدرات أو من عدمه.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني تقول المحامية والخبيرة القانونية أسماء أحمد إن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أنه من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.