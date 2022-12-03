حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواصفات النهائية لامتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2022- 2023، في إطار الاستعدادات المكثفة للامتحانات بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، وهو ما ترصد «الوطن» في التقرير التالي، حول نوعية الأسئلة وعددها، وآلية عقدها، وأخيرًا عدد الدرجات المخصصة للامتحان.

بحسب دليل الطالب لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2022-2023، حددت وزارة التربية والتعليم، عدد الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد لامتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2022- 2023، مشيرة إلى أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

أسئلة الاختيار من متعدد

-85% من أسئلة الامتحان.

-عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 40 سؤالا.

- عدد الأسئلة بدرجتين: 6 أسئلة.

- العدد الكلي للأسئلة: 46 سؤالا.

- الدرجة الكلية: 52 درجة.

الأسئلة المقالية:

-15% من أسئلة الامتحان.

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: لا يوجد.

- عدد الأسئلة بدرجتين: 4 أسئلة.

- العدد الكلي للأسئلة: 4 أسئلة.

- الدرجة الكلية: 8 درجات.

التفاصيل الكاملة للامتحان

-عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 40 سؤالا.

-عدد الأسئلة بدرجتين: 10 أسئلة.

- العدد الكلي للأسئلة: 50 سؤالا.

- الدرجة الكلية: 60 درجة.

- زمن الاختبار: 3 ساعات.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2022-2023

- تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك.

- سيتم توزيع كتيب المفاهيم ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان.

- لطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- سيتم تصحيح الامتحانات بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري.

- ستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة.

- سيتم عمل مسح ضوئي لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

وفي سياق متصل، وجهت إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، موضحة أن هذه المنصات تقدم شرحًا وافيًا كافيًا للمقرر الدراسي وفق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وأضافت الدكتورة إيلارية عاطف لـ«الوطن»، أنه يجب على الطلاب التدريب بشكل جيد على أنماط الأسئلة المختلفة، وتنظيم الوقت وتنظيم ساعات النوم الفترة المقبلة والتدريب بشكل جيد على إدارة وقت الامتحان.