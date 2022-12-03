خطوات استبدال كارت تكافل وكرامة بـ ميزة قبل وقف البطاقة القديمة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجري استبدال كارت تكافل وكرامة بـ ميزة، مشددة على أن تغيير البطاقة لا يحتاج سوى توجه المستفيد لأحد مكاتب الوحدات الاجتماعية بجميع المحافظات لاستلام بطاقة «ميزة»، وتسليم البطاقة القديمة مجانا ودون دفع أي رسوم.

إرشادات «التضامن» لـ استبدال كارت تكافل وكرامة بـ ميزة

ولـ استبدال كارت تكافل وكرامة بـ ميزة، ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي كل المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ضرورة تسليم البطاقات القديمة والحصول على بطاقات «ميزة» حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم، إذ سيتمّ وقف جميع البطاقات القديمة بدءا من شهر يناير 2023.

خطوات استبدال كارت تكافل وكرامة بـ ميزة

ولفتت التضامن إلى أن خطوات تفعيل بطاقة ميزة لمستفيدى تكافل وكرامة تكون كالتالي:

- بعد أن يتسلم المستفيد البطاقة الذكية يمكنه الاتصال بالخط الساخن 19680، واتباع الخطوات لتفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة لمستفيدي تكافل وكرامة.

- في حالة عدم معرفة المستفيد تفعيل الكارت، يذهب المستفيد من تكافل وكرامة إلى أقرب وحدة شؤون اجتماعية تابع لها لتفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة.

- يفعل الموظف بالإدارة الاجتماعية، الباركود الموجود على الفيزا للمستفيد من الدعم.

- في حال تفعيل الباركود بالبطاقة، يجري تنشيط فيزا ميزة.

- يستفيد صاحب البطاقة من الرصيد الموجود في ميزة تكافل وكرامة بعد تفعيلها.

وأوضحت التضامن، أنه يجري توفير دعم نقدي لإجمالي 5 ملايين أسرة فقيرة، بما يشمل 22 مليون مواطن، بإجمالي موازنة 28 مليار جنيه، تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات جنيه.

ولفتت التضامن إلى أنه يتم صرف 500 جنيه متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل، و450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة، و450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة، و350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام لكل طفل أقل من 6 سنوات 60 جنيها شهريا، و80 جنيها لكل طفل في المرحلة الابتدائية من أبناء الأسر المستفيدة من الدعم، و100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية، و140 جنيها في المرحلة الثانوية، و200 جنيه للطالب الجامعي، على أن يتم الصرف منتصف كل شهر «يوم 15 من كل شهر».