مدربة سلوك لـ نشأت الديهي: التفاؤل الحقيقي يأتي من خلال الثقة بالنفس

قالت سارية الخير، مدربة سلوك اجتماعي ولغة الجسد، إن الإنسان عندما يهذب نفسه من الداخل، تخرج كل أفعاله بصورة تلقائية منضبطة، مشيرة إلى أن الشخص لا يجب أن يصف نفسه بشكل سلبي، لأن هذا ينعكس عليه بصورة لا إرادية.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء الاثنين، أن التفاؤل الحقيقي يكون من خلال الثقة بالنفس، ومحاولة تصنع الابتسامة، معقبًا: «مثل أضحك للدنيا تضحكلك حقيقي ولم يأت من فراغ».

ضرورة التحدث في التخصص

ولفتت إلى أن الثقة بالنفس لا تعني الغرور ولكن التواضع والفكر الراقي، مشيرًا إلى أن المواطن في العالم العربي يتحدث في كل شيء وهذا خطأ، مشددة على ضرورة التحدث في التخصص، حتى يكون الكلام والعمل متقن بأفضل صورة.

اليابان تعتبر عامل النظافة مثل الطبيب والمهندس

وأشارت إلى أن المجتمعات المتطورة تؤمن بصورة كاملة بالتخصص، ولكن للأسف لدينا المواطن يعلم كل شيء، مضيفة أن راتب عامل النظافة في اليابان يصل لـ10 آلاف دولار ويطلق عليه مهندس النظافة، لأن اليابان تعتبر عامل النظافة مثل الطبيب والمهندس.