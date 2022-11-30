عاجل.. الحكومة: لا صحة لانتشار الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس في سيناء

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن انتشار حالات إصابة بوباء الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بمحافظة شمال سيناء، موضحا أنّه تواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، ومحافظة شمال سيناء، وأكدت جميعها أنّه لا صحة لما تردد من شائعات في هذا الشأن.

لا إصابات بالالتهاب السحائي بين طلاب المدارس

وأوضح المركز الإعلامي في بيان عنه، أنّه بعد تواصله مع الجهات الثلاث، تبيّن عدم رصد أي إصابات بالالتهاب السحائي بين طلاب المدارس في المحافظة، مؤكدا أنّه فور تداول أنباء بشأن وجود حالات مشتبه بإصابتها بين الطلاب، تم توقيع الكشف الطبي العشوائي على طلاب المدارس من قبل أطباء التأمين الصحي، وإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، فضلا عن متابعة الحالة الصحية لطلاب المدارس عن طريق الزائرات الصحيات، وتبيّن خلو جميع نتائج الكشف الطبي من أي حالات إصابة بالالتهاب السحائي بين الطلاب.

إجراءات احترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية

وأكد بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، داخل الفصول التعليمية بمختلف المدارس، بالتنسيق مع مديرية الصحة في المحافظة.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.