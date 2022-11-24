زاهي حواس: تخصيص يوم مجاني للمتاحف يخلق وعيا أثريا بين المصريين

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات، إن مصر دائماً تهتم بتخصيص يوم مجاني للمتاحف سواء كان في يوم المتاحف العالمي أو غيره، وهذا يشكل وعيا أثريا لدى الناس، للتعرف على حضارتهم المصرية العريقة ولتنشيط حركة السياحة.

تخصيص يوم مجاني للمتاحف مرة كل 3 أشهر في السنة

وأضاف زاهي حواس، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يفضل ويقترح أن تعلن الدولة فتح المتاحف بالمجان للناس أكثر من مرة في السنة مثل كل 3 أشهر، لجعل الناس تهتم بآثارها وتراثها المصري العريق ورفع الوعي السياحي لدى المصريين.

شهدت المتاحف المصرية، أمس الأربعاء، إقبالا شديدا على المتاحف من كل أنحاء الجمهورية، بعد قرار المجلس الأعلى للآثار بفتح المتاحف بالمجان، جاء ذلك في إطار الاحتفال بمئوية توت عنخ آمون واكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي.

إتاحة الفرصة للأجانب بالتعرف على الحضارة المصرية العريقة

ومن ضمن هذه المتاحف المتحف المصري بالتحرير الذي استقبل عدد كبير من الزوار أمس، للاحتفال بـ100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، والمتحف احتفل بطريقته الخاصة من خلال عرض قطع أثرية تعرض لأول مره من البدروم، إضافة إلى إتاحة الفرصة للأجانب بالتعرف على الحضارة المصرية العريقة.