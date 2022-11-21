قطع المياه غدا في 4 محافظات للصيانة الدورية.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع المياه غدا الثلاثاء في عدة محافظات لأعمال الصيانة الدورية وغسيل المروقات، وذلك في الدقهلية والمنوفية ودمياط وسوهاج.

انقطاع المياه بالدقهلية

وأعلنت شركة المياه بالدقهلية انقطاع المياه غدا الثلاثاء ببعض المناطق بالمحافظة للصيانة الدورية، وذلك في مدينة دكرنس والقرى التابعة لها ومدينة منية النصر والقرى التابعة لها وقرى مدينة المنصورة ومدينة شربين وقرية بساط وقرية محلة إنجاق، خلال الفترة من 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.

انقطاع المياه بدمياط

كما أعلنت محافظة دمياط عن انقطاع المياه، غدا الثلاثاء، للصيانة في قريتين تابعين لمدينة دمياط، وهما قرية شرمساح وميت الخولي عبد الله، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.

قطع المياه بالمنوفية

وفي المنوفية أعلنت شركة المياه عن توقف الخدمة للصيانة وغسيل المروقات وتطهير الخزانات، في مركز تلا والقرى التابعة ومركز ومدينة الباجور والقرى التابعة ومركز ومدينة طوخ والقرى التابعة، من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا.

قطع المياه بسوهاج

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج عن انقطاع المياه غدا بقرى شطورة والشيخ زين الدين وبنجا، للصيانة التي تستمر لعدة أيام، وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الأعمال.