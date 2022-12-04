«مصطفى» طالب وعازف جيتار وباريستا: بشتغل عشان أكمل دراستي وأوصل لحلمي

أحب الموسيقى والفن منذ طفولته، وعشق الجيتار واتخذه صديقا له منذ المرحلة الاعدادية التعليمية، كما أنه طالب في كلية التجارة، وبالإضافة إلى دراسته وهوايته الموسيقية والفنية التي يسعى لأن يحقق حلمه بالنجومية فيها، فهو يعمل «باريستا»، إذ يتجول بسيارة مجهزة لعمل المشروبات الساخنة، ليستطيع استكمال دراسته والإنفاق على والديه.

طالب بالجامعة وعازف جيتار وباريستا

الشاب مصطفى عطية شحاتة البالغ من العمر 22 عاما، يقيم بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، يقول في حديثه لـ«الوطن»، إنه طالب بكلية التجارة جامعة الزقازيق، ويعمل إلى جانب دراسته بسيارة بها معدات لصناعة القهوة والمشروبات الساخنة، معلقا: «بدرس بالكلية وبشتغل عشان أصرف على نفسي وأهلي».. حسب قوله.

ويتابع مصطفى لـ«الوطن» أن لديه هواية منذ صغره تميزه عن أشقائه ورفاقه، لافتا إلى حبه للموسيقى والغناء، معلقا: «وأنا طفل كنت بسرق نفسي وأبعد عن الناس وادخل في غرفة هادية وأدندن لأم كلثوم وعبد الحليم، وما كنتش أعرف إن دي موهبة».. حسب قوله.

مصطفى: أهلي بيشجعوني بحب

ويستكمل حديثه قائلا: «بالتدريج أهلي سمعوا صوتي انبهروا وفضلوا يشجعوني وكانوا فرحانين بيا.. كفاية حبهم واحتوائهم ليا كان أكبر دعم في طفولتي وخلوني أكمل»، مواصلا أنه كان يتميز بصوته المطرب فضلا عن عشقه للعزف والموسيقى، فقرر شراء جيتار.

ويسترجع مصطفى أنه في المرحلة الإعدادية توجه من الزقازيق إلى شارع محمد علي بالقاهرة وكان معه مبلغ مالي زهيد واشترى جيتار، معلقا: «كان حلم يكون لي جيتار وحققته من مصروفي وبنفسي»، وظل يواصل تنمية هوايته والتحق بقصر ثقافة الزقازيق للمشاركة في الأغاني والمسرحيات والعزف على الجيتار والآلات الموسيقية».

أجتهد في الدراسة وأتمرن لتحقيق حلمي

ويوضح عازف الجيتار أنه تفوق بدراسته حتى التحق بكلية تجارة بجامعة الزقازيق، إلى جانب ممارسة هوايته في العزف على الجيتار فضلا عن الغناء لعملاقة الطرب من فناني الزمن الجميل، معلقا: «طول الوقت بسعى لحلمي وعلشان كدا كنت بذاكر وعاوز أوصل للنجومية في الغناء والجيتار».

مصطفى: نفسي أكون عازف جيتار وفنان مشهور

التحق مصطفى بكلية التجارة، وعمل في عمل المشروبات الساخنة من خلال سيارة مجهزة لذلك، ويقول: لي اخوات متزوجين ولي أخت الحمد لله ساعدت والدي في جهازها للزواج بشغلي، لافتا إلى اعتياده العمل منذ الصغر، مضيفا أن لديه سيارة بها المعدات والخامات، ثابتة وأحيانا متحركة، معلقا: "المريح في شغلي رغم إني بشتغل 12 ساعة ولكن بساعد أهلي واصرف على نفسي، وأمنيتي أكون عازف جيتار مشهور وأحلام كتير هحققها بالسعي»