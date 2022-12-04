المجلس القومي لذوي الهمم: الدولة داعم حقيقي لدمجهم وتمكينهم

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم، إن أجهزة الدولية تسير في خطى ثابتة بدعم القيادة السياسية للتسهيل على الأشخاص ذوي الهمم فهي داعم حقيقي لدمجهم وتمكينهم، إضافة للخدمات الكثيرة على أرض الواقع، بعدما كانت قوانين نأمل في تطبيقها، وبالفعل كلما مر الوقت كل ما يتم ممارسة وتطبيق هذه الحقوق.

ذوي الهمم في حاجة لرعاية صحية مجانية

وأضافت «كريم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن ذوي الهمم لديهم خدمات وحقوق، إذ أنهم في حاجة لرعاية صحية مجانية، نظرا لحاجتهم في متابعة ومعرفة التعامل مع إعاقته.

ولفتت إلى أنه تقرر استخراج الأوراق الثبوتية وفتح مستشفيات الشرطة بالمجان لمدة أسبوع بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، موضحة أن المجلس استطاع التواصل مع وزارة النقل الفترة الماضية لتخفيض بنسبة 50% على جميع فئات القطارات لذوي الهمم، مع تخفيض للمرافق إذا تواجد معه.

نسبة الـ 5% مفعلة في القطاع الخاص

وتابعت: «نسبة الـ5% مفعلة داخل القطاع الخاص، ولكن يهمني أن يعمل ذوي الهمم، الـ5% ممكن أن تكون مستوفاة لكن لا يوجد تهيئة في المكان أو البيئة، وبالتالي يوجد قطاعات كثيرة أوجدت التهيئة كبيئة مناسبة للتواجد في أماكن العمل، وكل إعاقة لها متطلباتها».