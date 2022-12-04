«التموين»: ثبات أسعار السلع طوال شهر ديسمبر لحاملي البطاقات

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات أسعار السلع التموينية التي تصرف لحاملي البطاقات ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري، بنفس الأسعار المتداولة للسلع طوال الأشهر الماضية.

الإبلاغ عن البقالين المخالفين

وطالبت وزارة التموين، في بيان، المواطنين حاملي البطاقات التموينية، الإبلاغ عن البقالين المخالفين في صرف السلع على البطاقة بأسعار أزيد من المعلنة ضمن قائمة السلع التموينية عن شهر ديسمبر الجاري، وذلك من خلال تقديم شكوى بالاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على الرقم 19588 والإبلاغ عن اسم البقالي وعنوانه ونوع المخالفة.

أسعار السلع التموينية

1- سكر معبأ 1 كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كيلوجرام بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جراما بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه في السلع التموينية.