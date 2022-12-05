خطوات شراء سيارة عائلية «1600 cc» مستعملة.. تبدأ من 86 ألف جنيه

البحث عن سيارة مستعملة في السوق المحلية، يحتاج إلى عدة خطوات خاصة لو أراد الشخص شراء سيارة عائلية، هذا ما كشف عنه عبدالله علي عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، في السطور التالية.

خطوات شراء سيارة عائلية

قال عبدالله علي إنه يجب على راغبي شراء السيارة العائلية المستعملة أن يبحثوا عن سيارة ناقل الحركة فيها أتوماتيك وقوة المحرك من 1100 ألى 1600 cc، والخطوة الثانية يجب اصطحاب فني لمعاينة السيارة ومعرفة كل التفاصيل الخاصة بها، والخطوة الثالثة التأكد من أوراق السيارة المراد شراؤها ويفضل شراؤها من المالك الأصلي.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق المحلية كالتالي:

أسعار السيارات المستعملة

سينوفا A1 2015

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 100,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 100,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 100,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر 1999

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 86,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه

نيسان صني 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه

كيا سبكترا 2004

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 86,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه

دايو لانوس 2007

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه

شانجان بيني 2016

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 88,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه

تويوتا كورولا 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1999

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه

بيجو 406 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه