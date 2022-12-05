خطوات شراء سيارة عائلية «1600 cc» مستعملة.. تبدأ من 86 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
12:28 ص | الإثنين 05 ديسمبر 2022
سوق السيارات المستعملة
البحث عن سيارة مستعملة في السوق المحلية، يحتاج إلى عدة خطوات خاصة لو أراد الشخص شراء سيارة عائلية، هذا ما كشف عنه عبدالله علي عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، في السطور التالية.
خطوات شراء سيارة عائلية
قال عبدالله علي إنه يجب على راغبي شراء السيارة العائلية المستعملة أن يبحثوا عن سيارة ناقل الحركة فيها أتوماتيك وقوة المحرك من 1100 ألى 1600 cc، والخطوة الثانية يجب اصطحاب فني لمعاينة السيارة ومعرفة كل التفاصيل الخاصة بها، والخطوة الثالثة التأكد من أوراق السيارة المراد شراؤها ويفضل شراؤها من المالك الأصلي.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق المحلية كالتالي:
أسعار السيارات المستعملة
سينوفا A1 2015
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 100,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 100,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 100,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1999
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 86,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه
نيسان صني 2001
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه
كيا سبكترا 2004
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 86,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه
دايو لانوس 2007
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه
شانجان بيني 2016
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 88,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه
تويوتا كورولا 1998
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1999
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه
بيجو 406 2001
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه