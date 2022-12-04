رئيس شعبة الكوافير: نعد قانونا لتقديمه للبرلمان لتأسيس نقابة لمصففي الشعر «حوار»

قال محمود الدجوي رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، إن تأسيس نقابة لمصففي الشعر أصبح ضرورة قصوى لتنظيم مهنة التجميل وتجارتها في مصر، إذ يعاني أكثر من 3 ملايين شخص من عدم وجود خدمات طبية لهذا القطاع.

وأضاف «الدجوي» في حوار لـ«الوطن»، أن هناك مستحضرات تجميل ومنتجات فرد للشعر تحتوي علي منتجات الفورمالين ومنتجات المكياج المضروبة والمغشوشة والتي تمتص من مسام الجلد وتتفاعل مع الدم وتسبب أمراضا مزمنة من التهاب كبد وبائي وأمراض مسرطنة.. والى نص الحوار

بداية.. ما هي آخر تطورات نقابة الكوافير ومصففي الشعر؟

الشعبة حريصة على تأسيس نقابة مهنية، وجاري اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتأسيس النقابة إذ جرى إعداد قانون لتقديمه لمجلس النواب، وتم إعداد مذكرة بأهمية تأسيس هذة النقابة لخدمة قطاع يعمل به أكثر من 3 ملايين مواطن ومواطنة في مجال تصفيف الشعر والعاملين في تجارة مستحضرات التجميل.

هل تأسيس نقابة لهذة المهن أمر مهم؟

تأسيس النقابة أصبح ضرورة قصوى لتنظيم مهنة التجميل وتجارتها في مصر، حيث يعاني أكثر من 3 ملايين شخص في مصر من عدم وجود خدمات طبية لهذا القطاع، إذ يتعرضون للعديد من مخاطر المهنية بسبب الأمراض إثر مستحضرات التجميل المضروبة والمغشوشة والمهربة والتي تسبب العديد من الأوبئة المزمنة.

ما الهدف من إنشاء النقابة؟

الهدف العام من تأسيس النقابة هو تقديم خدمات صحية واجتماعية للعاملين في هذا القطاع لأنهم يتعرضون للعديد من المخاطر الصحية بسبب مزاولة هذة المهنة الشاقة والتي تسبب الألم بالعمود الفقري وتصلب الشرايين والتهاب الرئتين.

ما الحل في ظل انتشار المكياج مجهل المصدر والكولاجين؟

أصبح هناك إغراق للسوق المصري من مستحضرات التجميل وخاصة منتجات فرد الشعر التي تحتوي على منتجات الفورمالين ومنتجات المكياج المضروبة والمغشوشة والتي تمتص من مسام الجلد وتتفاعل مع الدم وتسبب أمراضا مزمنة منثل التهاب الكبد الوبائي وأمراض مسرطنة، ويجرى صناعة تلك المنتجات في مصانع غير مرخصة ومجهولة المصدر ( تحت بير السلم)، بينما مستحضرات التجميل الأصلية لا تحمل أي ضرر فهي خاضعة لوزارة الصحة المصرية، وتكون آمنة على الصحة العامة لعدم احتوائها على مواد كميائية تضر الصحة العامة.

ما الفرق بين مستحضرات التجميل الأصلية والمضروبة؟.. وما هي توقعاتك لموسم العمل في الكريسماس؟

الفرق بين المنتجات الأصلية والمضروبة أن المنتجات الأصلية تباع في أماكن موثوق بها وتكون منتجة بواسطة شركات عالمية بالإضافة لكونها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، كما أن قطاع التجميل على استعداد كامل لاستقبال العملاء في موسم الكريسماس ولكن غلاء أسعار مستحضرات التجميل بسبب وقف الاستيراد وعدم توافر المنتجات الخام جعل هناك زيادة بنسبة 50% على مستحضرات التجميل.

ختاماً..هل هناك مطالب أخرى؟

ليس لنا مطلب سوى إنشاء النقابة للحفاظ على صحة المواطنين والتي تؤدي بدورها إلى توفير المليارات من الجنيهات التي تنفقها وزارة الصحة في علاج الأمراض التي تسببها هذه المنتجات، كما ستقدم النقابة مشروع تأمين صحي لأكثر من 3 ملايين مواطن، كما تسعى النقابة لإنشاء مراكز تدريب لتعليم وتثقيف أبناء المهنة ومحازاة مصر للدول المتقدمة التي يتم فيها تدريب تخصص التجميل في الجامعات، حيث تمتلك مصر القوى العاملة في هذه المهنة ولكن هذة الفئة تفتقر إلى الناحية العلمية والثقافية التي تمكنهم من ممارسة هذة المهنة على المستوى العالمي.