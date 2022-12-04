تنفيذ 67% من أعمال إنشاء كوبري الميمون العلوي في بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم الأحد، أعمال المرحلة الثانية من مشروع كوبري الميمون بمركز الواسطى، ضمن البرنامج الميداني لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل، لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

محافظ بني سويف يتابع مستجدات العمل بمشروع كوبري الميمون

وتابع محافظ بني سويف مستجدات وسير أعمال أعمال المرحلة الثانية من المشروع الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، حيث استمع لموجز عن الأعمال التي تشمل إنشاء طريق خدمي سطحى بطول 860 مترا في اتجاه القادم من القاهرة إلى بني سويف، حيث تم الانتهاء من أعمال تجهيز الموقع وإعداد التصميمات، وبلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية 33%، لتصل النسبة الإجمالية للمشروع بمرحلتيه الأولى والثانية إلى نحو67%.

تكثيف العمل بالمرحلة الثانية من كوبري الميمون

وشّدد المحافظ على تكثيف العمل بالمرحلة الثانية من مشروع كوبري قرية الميمون على الطريق الزراعي لتكون طريقا للقادم من القاهرة إلى بني سويف، والتي سبقها الانتهاء من المرحلة الأولى التي تعمل بشكل مؤقت من القاهرة إلى بني سويف، موجها باستمرار متابعة الأعمال وإعداد تقرير أسبوعي يتضمن نسب التنفيذ الفعلية، حتى الانتهاء من كامل المشروع، مع التنسيق بين الوحدة المحلية والمرور لتوفير الحلول والاجراءات اللازمة لتحقيق السيولة المرورية و تخفيف الزحام والتكدس المروري، خاصة في وقت الذروة بما لا يؤثر على سير الأعمال، وهو ما سيسهم فى القضاء على مشكلة التكدس المرورى والزحام على الطريق الزراعي والمزلقان بمدخل الميمون التي تعتبر من أكبر قرى المحافظة.