نقيب الإعلاميين: مفيد فوزي أجرى أول حوار له مع نجيب محفوظ

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة عضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي الذي وافته المنية اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية.

أشهر الإعلاميين في العالم العربي

وبحسب بيان أصدرَته النقابة، قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين إن الإعلامي الكبير مفيد فوزي من أشهر الإعلاميين في العالم العربي، إذ تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة وبعد تخرجه قرر الدخول في المجال الصحفي.

وجاء في البيان: «بدأ الراحل حياته العملية في الصحافة المصرية من مؤسسة روزاليوسف ليقرر بعدها الانتقال إلى العمل التليفزيوني مع عدد من السياسيين والمشاهير والأدباء والمفكرين وكان أول حوار تليفزيوني له مع الأديب نجيب محفوظ».