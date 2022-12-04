منسق «حياة كريمة» في قنا: تكلفة المشروعات تخطت 31 مليار جنيه

قالت الدكتورة نجوى الهواري، منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا، إنَّ «حياة كريمة» من أكبر المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا في مصر، لأن المبادرة تستهدف الإنسان المصري بالأساس، مشيرة إلى أنَّ المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» استهدفت 5 من إجمالي 9 مراكز بمحافظة قنا، موضحة أنَّ 5 مراكز تضم 19 مجمعًا قرويًا بإجمالي 88 قرية تضم 769 نجعًا وتابعًا، وبالتالي فإننا نستهدف عدد كبير من أهالينا بالخمسة مراكز.

تنفيذ 712 مشروعًا في قنا

وأضافت «الهواري»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ مشروعات «حياة كريمة» التي تم تنفيذها بمحافظة قنا تجاوزت 712 مشروعًا في 15 قطاعًا خدميًا وأكثر، لافتة إلى أنَّ تكلفة المشروعات تخطت 31 مليار جنيه لخدمة 1.5 مليون مواطن.

وأشارت إلى أنَّ المشروعات التي تنفيذها خلال المرحلة الأولى في 5 مراكز تتمثل في استهداف كل القطاعات الخدمية، إذ أنَّه تمّ البدء بمشروعات البنية التحتية التي كان يفتقدها الأهالي في محافظات الصعيد، موضحة «عملنا على أكثر 130 مشروع صرف صحي في إجمالي 5 مراكز، إلى جانب أعمال الكهرباء التي تجاوزت 165 مشروعًا».

اهتمام «حياة كريمة» بالجانب الرياضي

وتابعت منسق حياة كريمة بمحافظة قنا، أنَّ حياة كريمة اهتمت بقطاع الرياضة في المدارس ومراكز الشباب المختلفة، موضحة أننا عملنا على مشروعات الشباب والرياضة حيث إننا استهدفنا أكثر من 37 مشروعًا من خلال تجديد وإحلال مراكز الشباب الموجودة، إلى جانب بناء الملاعب الجديدة تضم صالات ألعاب لكل الأنشطة المختلفة.