افتتاح المهرجان الثالث عشر للجوالات بجامعة بنها: «كوني مستعدة للأخضر»

افتتح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، المهرجان الإرشادي الثالث عشر لجوالات جامعة بنها بمركز إعداد القادة بمشتهر وذلك تحت شعار كوني مستعدة للأخضر.

أهمية المشاركة في كل الأنشطة الطلابية

وأكد رئيس جامعة بنها، أهمية المشاركة في كل الأنشطة الطلابية، باعتبارها غذاءً للعقول وحافزًا للتفوق الدراسي، كما أنها تساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

كوني مستعدة للأخضر

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالشعار الذي يحمله المهرجان هذا العام بعنوان «كوني مستعدة للأخضر»، والذي جاء منبثقا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو «اتحضر للأخضر»، ومتزامناً مع ريادة مصر لقمة المناخ التي عُقدت خلال شهر نوفمبر الماضي بشرم الشيخ، والتى أثبتت مصر خلالها للعالم أجمع أنها دولة ريادية فى مختلف المجالات.

من جانبه أضاف الدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن المهرجان يهدف إلى توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين طالبات كليات الجامعة، وترسيخ مفهوم الخدمة العامة، وخدمة المجتمع وتطبيق أهداف ومبادئ الحركة الكشفية من خلال العمل الجاد وتحقيق التواصل بين الجوالين بكليات الجامعة، مشيرا إلى أن المهرجان تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، ويستمر حتى 7 ديسمبر الجاري، بمشاركة 160 طالبة تمثل 12 كلية بالجامعة، إضافة إلى لجنة التحكيم والإشراف.