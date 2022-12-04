«الأهلي للعمل التنموي»: قوافلنا تستهدف 20 ألف مواطن بقنا على مدار يومين

قال هاني عبدالفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إننا متواجدين بمحافظة قنا اليوم وأمس السبت ونستهدف 20 ألفا من المواطنين الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى توافر كل التخصصات سواء القوافل الطبية أو التمكين الاقتصادي أو التوعية أو توزيع المواد الغذائية والبطاطين، إضافة إلى تقديم المساعدات المادية، مؤكدًا إتاحة كل الأنشطة المُقدمة من الـ15 مؤسسة وجمعية المتواجدة هناك.

التحالف الوطني كويكبة من أكبر الجمعيات

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنه يتم تقديم الخدمات المتاحة للمواطنين الأكثر احتياجًا، متابعًا: «هناك روح كويسة جدًا كمؤسسات بينا وبين بعض قطاع مدني»، لافتًا إلى أنه يطلق على التحالف كوكبة من أكبر 24 جمعية ومؤسسة يعملون معًا بقوة على الأرض.

قافلة «عينك في عينينا» لمكافحة مسببات العمى

وتابع بأن جمعية «صُناع الخير» موجودة في قنا من خلال قافلة «عينك في عينينا» لمكافحة مسببات العمى، وغيرها، موجهًا الشكر إلى محافظ قنا اللواء أشرف الداودي لاهتمامه وتفقده بنفسه القوافل الخاصة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أنّ مبادرة «صحة وعافية» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي تجوب كل قرى مصر، متابعًا بأن قرى حياة كريمة تزيد على 4550 قرية، وموضحًا أن استهداف المواطنين الأكثر احتياجًا يتم بالتنسيق مع المحافظين ووزارة التضامن الاجتماعي وكل الجهات المعنية.