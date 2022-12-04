إصابة مندوب مبيعات بشرخ في الجمجمة أثناء عبوره الطريق بالطالبية

أصيب مندوب مبيعات بنزيف في المخ وشرخ بالجمجمة، في حادث تصادم حال عبوره نهر الطريق، تم نقل المصاب إلى مستشفى الهرم التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود حادث تصادم ومصاب بمنطقة المطبعة فيصل دائرة القسم، على الفور انتقل المقدم محمد نجيب رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين أثناء سير دراجة بخارية «دون لوحات» قيادة عاطل 20 سنة، مقيم دائرة القسم اصطدم مندوب مبيعات 33 سنة، مقيم الهرم، حال عبوره نهر الطريق، ما أدى إلى إصابته بنزيف بالمخ وشرخ بالجمجمة والحالة سيئة، ولا يمكن استجوابه.

جرى التحفظ على الدراجة وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة دون قصد، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.