قناة القاهرة الإخبارية: عودة 3 رواد فضاء صينيين للأرض بعد رحلة دامت 6 أشهر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بعودة ثلاثة رواد فضاء صينيين، بمركبة الفضاء المأهولة «شنتشو- 14»، إلى الأرض بعد رحلة دامت 6 أشهر، اليوم، بحسب وكالة «الفضاء المأهول» الصينية.

كان رواد الفضاء الثلاثة، «تشن دونج، ليو يانج، وتساي شيوي تشه»، في مجموعة محطة الفضاء لمدة 183 يومًا، بحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

إكمال التناوب في المدار مع طاقم مركبة الفضاء المأهولة

قالت الوكالة، إنه قبل الانفصال، استطاع رواد الفضاء أن ينجزوا أعمالًا مختلفة، على غرار إكمال التناوب في المدار مع طاقم مركبة الفضاء المأهولة «شنتشو- 15»، وتحديد حالة مجموعة محطة الفضاء، وفرز وتحميل بيانات التجارب، وتنظيف ونقل الإمدادات المحفوظة في المدار، بدعم من موظفي العلوم والتكنولوجيا على الأرض.

أكملوا مهمات متعددة

أُرسل رواد فضاء «شنتشو- 14» الثلاثة، إلى محطة الفضاء، 5 يونيو الماضي، إذ أكملوا مهمات متعددة خلال الأشهر الماضية، بما فيها الإشراف على خمس عمليات التقاء والتحام، والقيام بثلاثة أنشطة خارج المركبة، وإلقاء محاضرة علمية عبر البث المباشر، وإجراء عدد من التجارب العملية والتكنولوجية.