قصواء الخلالي ناعية مفيد فوزي: صاحب أثر إنساني فارق وملهم

نعت قصواء الخلالي، الإعلامي الكبير مفيد فوزي، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 89 عاما، بعد صراع مع المرض، قائلة: «خبر من الأخبار المحزنة والمؤلمة بالنسبة للإنسانية المصرية، وبالنسبة للجماعة الصحفية والإعلامية المصرية، النهاردة رحلت قامة مصرية قديرة وكبيرة الأستاذ القدير مفيد فوزي».

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة cbc: «الأستاذ مفيد فوزي قامة معلمة في الحوار الصحفي والتليفزيوني، وله ذكرى مع كل قامة مصرية عاصرها، كان له ذكرى فارقة معها في الحوار أو في اللقاء أو في الأثر أو في استخراج أو استنطاق المعلومات مع كل ضيف التقاه».

شكل مدرسة مختلفة في عالم الحوار التليفزيوني والصحفي

وواصلت: «أستاذ مفيد شكل مدرسة مختلفة في عالم الحوار التليفزيوني والصحفي والكتابة الصحفية، مهما تكلمنا عن المناصب التي تولاها الإنسان أو يؤديها كدور في حياته أو مهنته يترقى فيها لكن المهم هو أثرك الباقي».

واستكملت: «أستاذ مفيد فوزي بعيدا عن أي شيء أداه في حياته فهو صاحب أثر إنساني فارق وملهم ومعلم لكل متابع، الله يرحمه ويتقبله قبولا حسنا، كان فارق بالنسبة للناس».