هنا نشأ «المحاور».. رحلة مفيد فوزي من شارع «العمدة» ببني سويف إلى «نداهة» صاحبة الجلالة

«ده بيت مفيد فوزي»، جملةٌ تتردد رغم هدم المنزل الذي كان يعيش فيه، وبناء آخر جديد، إلا أن اسم أحد قاطنيه ما زال مُخلدا في منطقته، وما زال أهالي المنطقة يطلقون عليه منزل الكاتب والإعلامي مفيد فوزي، والذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يُناهز الـ89 عاما بعد صراع مع المرض.

هنا شارع العمدة بحي مُقبل بمدينة بني سويف، مسقط رأس الكاتب الصحفي الراحل مفيد فوزي، ما زال الأهالي يطلقون عليه شارع مفيد فوزي، الجميع هنا يشعرون بالفخر كون أحد أبناء منطقتهم بحجم وقيمة الإعلامي الراحل.

رحلة الكاتب الصحفي مفيد فوزي من شارع العمدة ببني سويف لبلاط صاحبة الجلالة

وقال ملاك ميخائيل مستشار لغة فرنسية بمجموعة مدارس خاصة في مدينة بني سويف، إن الراحل مفيد فوزي كان يسكن في المنزل الذي يملكه برفقة أسرته، وهم 4 أشقاء، مفيد وماهر ونبيل ومجدي، الراحل كان أكبرهم، لأم ربة منزل ودودة للغاية لا يشغلها سوى تربية أبنائها، وأب موظف بالمستشفى الأميري ببني سويف، كان صارمًا في تعامله مع أبنائه، يرغب في أن يكونوا الأفضل ويطالبهم بالمذاكرة فقط.

وتابع: «الراحل مفيد فوزي حصل على مراحله التعليمة الثلاث من بني سويف، حتى أن أنه حصل على الثانوية العامة من المدرسة الثانوية العسكرية بمدينة بني سويف، ثم توجه إلى الدراسة في جامعة القاهرة ثم انتقاله للإقامة هناك حيث بدأ العمل في هوايته وهي الصحافة والقراءة والكتابة وهو ما نقوله عنه إن الهواية ندهته، كذلك أسرته توجهت للإقامة في محافظة الإسكندرية، وتركوا المنزل في منتصف الخمسينيات».

آخر زيارات الراحل مفيد فوزي لمسقط رأسه في بني سويف

وأضاف: «منذ 3 سنوات حضر إلى هنا لاستعادة الذكريات ووقف أمام المنزل الذي كان يعيش فيه رغم هدمه منذ سنوات، والتقى عددا من الجيران في المنطقة، ثم غادر، وكأنه كان يودع المكان الذي عاش فيه طفولته، ونمت موهبته، حيث درس وتعلم هنا كذلك تنمية موهبة في القراءة والكتابة من خلال زيارته لمكتبة البلدية بشارع المدارس، فقد كان مولعُا بالصحافة».

أقدم بائع جرائد في بني سويف: مفيد فوزي كان جاري وعاصرت طفولته

وقال عابدين محمد عبد الرحمن، 92 عام، أشهر بائع جرائد في مدينة بني سويف، وجار مسقط رأس الإعلامي مفيد فوزي، «كان بييجي يشتري الجرائد لوالده من عندي، وساعات كنت أروحلهم أنا، كنا في شارع واحد، والراحل عاش طفولته هنا، حتى حصوله على الثانوية العامة، ونظرًا لعدم وجود كليات بالمحافظة التحق بجامعة القاهرة، لكن احنا كنا متوقعين له انه هيبقى حاجة كبيرة، كان مرح يحب الهزار، يحب لعب كرة القدم وكان أهلاويًا يعشق النادي الأهلي، هوايته الأولى كانت القراءة، يهوى قراءة الجرائد، الكتب بالمكتبات».