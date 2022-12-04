الفائزة بجائزة أفضل مشروع بحثي لعلاج السرطان توضح لنشأت الديهي: نتائجه مبشرة جدا

قالت الدكتورة داليا شتا، الفائزة بجائزة أفضل مشروع بحثي يعالج السرطان، إنها طورت علاج لحماية مرضى السرطان من العدوى الفطرية، التي قد تأتي بعد الإصابة بمرض السرطان، مشيرة إلى أنها عملت في هذا البحث منذ 4 سنوات، وبدأت تجربة العلاج على الحيوانات، والنتائج مبشرة للغاية.

وأضافت «شتا»، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أنها استطاعت توفير الحماية بدرجة كبيرة جدًا من الفطريات التي تصيب مرضى السرطان، من خلال التوصل لمادة معينة، مشيرة إلى أنها حصلت على جائزة أمريكية، تُقدم لفئة قليلة جدًا من الأبحاث.

ولفتت إلى أنها تخرجت في جامعة المنصورة، وعينت معيدة، وسافرت إلى ألمانيا بناءً على ما يمكن تسميته «منحة شخصية»، مشيرة إلى أنها ستسافر إلى أمريكا للحصول على الجائزة الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن البحث الذي فاز بالجائزة الأمريكية، قٌدم باسم جامعة المنصورة، لأنها ما زالت تنتمي للجامعة، مشيرة إلى أنها كان لديها رغبة في تقديم أبحاث في مجال علاج الأورام، لكن عملها في جامعة المنصورة كان بعيدًا عن هذا التخصص، وعندما سافرت إلى برلين، بحث عن تخصص في الأمر.