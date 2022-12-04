إيمان الحصري تنعى مفيد فوزي: كان شخصية طيبة وقدم أشهر برنامج تلفزيوني

نعت الإعلامية إيمان الحصري، الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، قائلة: «رحل عن عالمنا الكاتب الصحفي الكبير بعد مسيرة عطاء حافلة في المجال الإعلامي سواء كمذيع أو محاور بارز كما يحب يناديه، وصحفي له رأي وتأثير كبير على الرأي العام».

وأضافت «الحصري»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «مساء dmc»، على قناة dmc: «رحل اليوم صباحا بعد معاناته مع المرض في إحدى المستشفيات الخاصة، وشيعت الجنازة اليوم ظهرا في كنيسة المعرشلي بالزمالك، في حضور عدد كبير من الشخصيات الإعلامية والصحفية والسياسية والشخصيات العامة، كان شخصية طيبة ويدعم من يحتاجون إلى الدعم».

وتابعت، أن الإعلامي الراحل، صاحب أشهر برنامج تلفزيوني في الوطن العربي، أول برنامج يخرج فيه مقدم البرنامج خارج الاستديو، إذ تحدث مع الناس على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية، وأعمارهم: «وفي كل حوار مع الشخصيات المختلفة، استطاع التعامل معها، وكان ذلك في برنامج حديث المدينة الذي بدأ عام 1988، واستمرّ حتى عام 2011، أي لمدة 23 سنة، بنفس القوة والنجاح والانفرادات والمشاهدات العالية، وهذا الأمر يحسب لقوة كاريزما ونجاح مفيد فوزي».