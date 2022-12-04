سهير شلبي لـ إيمان الحصري: فقدنا إنسانا غاليا برحيل مفيد فوزي

نعت الإعلامية سهير شلبي، الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، قائلة: «الإعلامي الكبير مفيد فوزي بالنسبة لي كان هو الأستاذ والمعلم، وأصبح الصديق الغالي، إحنا طول النهار بنعزي بعض لأننا فقدنا إنسانا غاليا علينا».

قطعة غالية من الزمن الجميل

وأضافت شلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة حلقة اليوم من برنامج مساء dmc، على قناة dmc: «بكينا بكاءً مرا على صديق غالي جدا، كنا مقربين في رحلة الحياة والعمر، منذ أن كنت صغيرة السن، وأقدم فقرات الربط، تعلمت منه كثيرًا، وعندما كان يصدر كتابا جديدا أهدانا إياه وقال إننا قطعة غالية من الزمن الجميل ولا أزال حاضرة».

وتابعت: «تحولنا إلى أصدقاء، كنت أحاول أن أتعلم منه كيف ينصت المحاور إلى ضيفه، وكيف يسأل المحاور سؤالا له قيمة، سافرنا سويا وشاركنا في مهرجانات كثيرة، كانت روحه شابة ولم نكن نشعر بأن هناك فارق في العمر بيننا».

اختيار الضيوف

وأكدت أن مفيد فوزي حقق نجاحا كبيرا إذ كان يسأل أسئلة متميزة ويختار ضيوفا متميزين وحواره كان شكله جديدا، وتعلمت منه كيف تسمع وتنصت إلى الضيف؟ وكيف يجري انتقاء الضيوف والدأب في اختيارهم؟ كان جريئا بدرجة خطيرة ولكن باحترام وأدب شديد.