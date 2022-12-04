حالة الطقس غدا الاثنين في مصر.. فرص لسقوط الأمطار وعودة الشبورة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، وجود فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، مع استمرار نشاط رياح شمالية غربية وشرقية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك في حالة الطقس غدا الاثنين.

حالة الطقس غدا

أشارت الأرصاد الجوية، في بيان، عن حالة الطقس غدا الاثنين، إلى أنه سيكون مائلا للبرودة خلال الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارا على شمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس حار على جنوب البلاد، في حين تنخفض درجات الحرارة على المدن والمحافظات، خلال ساعات الليل المتأخرة، مع عودة الشبورة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والطرق المؤدية إلى مدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة خلال ساعات المساء على المدن تنخفض بقيم تتراوح بين 9 - 10 درجات، وتسجل على القاهرة والسواحل بين 10- 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون درجات الحرارة غدا الاثنين، على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 23 - 14

- العاصمة الإدارية 23- 14

- 6 أكتوبر 23- 13

- بنها 23- 15

- دمنهور 23- 13

- كفر الشيخ 23- 14

- المنصورة 24- 14

- دمياط 22- 15

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 24- 12

- السويس 24- 15

- الزقازيق 24- 13

- شبين الكوم 24- 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 27- 20

- الإسكندرية 22- 15

- العلمين الجديدة 22- 14

- وادي النطرون 23- 15

- مطروح 22- 12

- السلوم 21- 09

- سيوة 22- 08

- العريش 23- 14

- رفح 22- 14

- الطور 25- 14

- كاترين 18- 05

- رأس سدر 27- 16

- نخل 21- 04

- طابا 22- 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 26 - 20

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 27- 17

- مرسى علم 28 - 17

- الفيوم 23- 11

- بني سويف 24- 10

- المنيا 23- 10

- أسيوط 24- 10

- سوهاج 24- 11

- قنا 25- 13

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 27 - 14

- الوادي الجديد 26- 08

- أبو سمبل 28- 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25- 20.