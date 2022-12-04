الأرصاد تزف بشرى: استقرار في حالة الطقس حتى منتصف الشهر

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن أسباب الاستقرار الحالي في حالة الطقس بمصر، عكس ما يحدث ببعض البلدان العربية، إذ تشهد أجواء غير مستقرة، وصلت لحد الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وأوضحت الأرصاد في بيانها، أن امتداد المرتفع السيبيري الشديد البرودة القادم من شمال شرق آسيا، يصبح باردا بعد مروره على سطح البحر المتوسط ، لذا تصبح الأجواء مستقرة خلال ساعات النهار ومائل للبرودة خلال ساعات الليل، كما أنه يزيد من فرص تكون الشبورة المائية على مناطق متفرقة من شمال البلاد ومدن القناة والقاهرة الكبرى وصولا إلى شمال الصعيد.

وأضافت أنه حتى منتصف الشهر الجاري، لن تحدث أي حالات للتقلبات الجوية في حالة الطقس، مع تراجع فرص سقوط الأمطار، عدا مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجاري، فهي كالتالي:

درجات الحرارة الاثنين 5-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14.

درجات الحرارة الثلاثاء 6 -12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 7 -12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

درجات الحرارة الخميس 8 -12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

درجات الحرارة الجمعة 9 -12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.