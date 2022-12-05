انفجار بمبنى سكني في العاصمة الأوكرانية «كييف»

وقع انفجار في مبنى سكني متعدد الطوابق على الشطر الأيسر من العاصمة الأوكرانية «كييف»، أسفر عن تحطم بعض نوافذ الشقق واندلاع حريق في بعضها.

وأوضحت وكالة «أونيان» الأوكرانية، عبر «تليجرام»، أنه من المرجح أن يكون الحادث ناجما عن انفجار مولد كهربائي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

نجاح اختبار طائرة «مسيرة» أوكرانية قادرة على حمل 75 كيلو متر

وفي إطار الأزمة الأوكرانية، فجرت القوات الأوكرانية، لغما على الشاطئ في منطقة «أوديسا» بطريقة محكمة، فيما اختبرت «كييف»، طائرة بدون طيار«مسيرة» بنجاح قادرة على حمل 75 كيلو متر وقادرة على التحليق المتواصل لمسافة 1000 كيلو متر، فيما وعدت شركة «الصناعات العسكرية» الأوكرانية ببدء استخدامها حتى نهاية 2022 ضد الجيش الروسي.

وكانت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، إيفريل هينز، أعربت في وقت سابق، عن تفاؤلها بشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا كاسحا على الجيش الروسي الربيع المقبل، مشيرة إلى تباطؤ هجوم «موسكو» في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

بدوره، انتقد ميخايلو بودولياك أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مالك «تويتر»، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بسبب الحلول السحرية البسيطة التي يقدمها، مشيراً إلى أفكار طرحها مؤسس «سبيس إكس» حول الأزمة الأوكرانية «تبادل الأراضي الأجنبية مقابل سلام وهمي» والإشراف على محتوى موقع التدوينات «فتح جميع الحسابات الخاصة»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي «برلين»، قال الرئيس المشارك في حزب «البديل من أجل ألمانيا»، في حوار مع صحيفة «فيلت» الألمانية، إن من الضرورة التحقيق المستقل في مشاهد القتل التي فبركهتا أوكرانيا لاتهام «موسكو» بتنفيذها ببلدة «بوتشا» الأوكرانية، على حد قوله.

دعوة كنسية لـ«موسكو» للتوجه نحو آسيا

وفي روسيا، دعا بطريرك موسكو وعموم روسيا، البطريرك كيريل، خلال لقائه مع رئيس جمهورية ساخا «ياقوتيا» أيسن نيكولاييف، «موسكو» للتوجه شرقا نحو آسيا، في ظل العلاقات المتردية مع الغرب، وإيلاء شرق روسيا الأقصى اهتماما أكبر.