فتح باب التقديم للعمل بكنترول الشهادة الإعدادية بالمنيا حتى 18 ديسمبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، فتح باب التقديم للعمل بكنترول الشهادية الإعدادية للعام الدراسي الجاري لمدة 15 يوما تنتهي في 18 ديسمبر الجاري.

طلب التحاق معتمد ومختوم من مقر العمل

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية التعليم في محافظة المنيا، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيانا، أوضحت فيه أن من يرغب في العمل بلجنة النظام والمراقبة بالقطاع المركزي بالمنيا «كنترول» للشهادة الإعدادية 2022 -2023، ومقرها مدرسة المنيا الثانوية الفندقية، عليه التقدم بطلب التحاق معتمد ومختوم من مقر عمله بالموافقه علي اشتراكه في العمل بلجنة النظام والمراقبة، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي مع الطلب لمدة 15 يوم تنتهي في 18 ديسمبر الجاري.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وأعلنت مديريات التعليم بالمحافظات قبل أسبوع البدء في تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023، والتي بموجبها يحق للطالب أداء الإمتحان، ونبهت الإدارات التعليمية علي مسؤولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس الإعدادية بمراجعة بيانات الطلاب من واقع شهادة الميلاد، وتفعيل الإيميل الموحد للمدارس، مع التأكد من دقة وصحة البيانات الخاصة بالطالب قبل الحفظ لعدم إمكانية التعديل.

وأرسلت الإدارات التعليمية بالمحافظات تعليمات الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بالوزارة بالتنبيه مشددا على المدارس الإعدادية بإتاحة منصة التقديم الإلكتروني للامتحان حتى يوم الخميس 22 من شهر ديسمبر الجاري، ويحرر كل طالب الاستمارة الإلكترونية عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، مع تسليم جميع الأوراق المطلوبة في حافظة بلاستيك للجنة شؤون الطلاب والامتحانات بالمدارس.