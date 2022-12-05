«هيئة الأرصاد» تحذر من طقس اليوم: انخفاض الحرارة 10درجات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار على بعض المناطق، اليوم، تزامنًا مع بعض الظواهر الجوية، مشيرة إلى أن طقس اليوم مائل للبرودة خلال الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على شمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون الطقس حار على جنوب البلاد، في حين تنخفض درجات الحرارة على المدن والمحافظات، خلال ساعات الليل المتأخرة بقيم تصل إلى 10 درجات.

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، مع عودة الشبورة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والطرق المؤدية إلى مدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح شمالية غربية وشرقية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتنخفض درجات الحرارة خلال ساعات المساء على المدن بقيم تتراوح بين 9 و10 درجات، وحذرت الهيئة المواطنين بشأن اتخاذ اللازم حتى لا يصابوا بنزلات البرد.

درجات الحرارة اليوم

وجاء درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية المختلفة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

- القاهرة 23 - 14

- العاصمة الإدارية 23- 14

- 6 أكتوبر 23- 13

- بنها 23- 15

- دمنهور 23- 13

- كفر الشيخ 23- 14

- المنصورة 24- 14

- دمياط 22- 15

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 24- 12

- السويس 24- 15

- الزقازيق 24- 13

- شبين الكوم 24- 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 27- 20

- الإسكندرية 22- 15

- العلمين الجديدة 22- 14

- وادي النطرون 23- 15

- مطروح 22- 12

- السلوم 21- 09

- سيوة 22- 08

- العريش 23- 14

- رفح 22- 14

- الطور 25- 14

- كاترين 18- 05

- رأس سدر 27- 16

- نخل 21- 04

- طابا 22- 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 26 - 20

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 27- 17

- مرسى علم 28 - 17

- الفيوم 23- 11

- بني سويف 24- 10

- المنيا 23- 10

- أسيوط 24- 10

- سوهاج 24- 11

- قنا 25- 13

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 27 - 14

- الوادي الجديد 26- 08

- أبو سمبل 28- 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25- 20.