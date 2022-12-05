بالخرائط.. «الأرصاد»: طقس اليوم يشهد أمطارا ونشاطا للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات طقس اليوم، وذلك بالاستعانة بخرائط الأقمار الصناعية، التي تبين حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد على مدار اليوم.

سقوط أمطار على هذه المناطق

وأوضحت الهيئة أن السحب المتوسطة والمنخفضة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفتت إلى أن الرياح تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية تزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت إلى أن الأجواء تبقى ثابتة فلا تغير يذكر بشأن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، بينما البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب.

وذكرت أن درجات الحرارة ستكون كالتالي:

- القاهرة 23 -14

- العاصمة الإدارية 23- 14

- 6 أكتوبر 23- 13

- بنها 23- 15

- دمنهور 23- 13

- كفر الشيخ 23- 14

- المنصورة 24- 14

- دمياط 22- 15

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 24- 12

- السويس 24- 15

- الزقازيق 24- 13

- شبين الكوم 24- 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 27- 20

- الإسكندرية 22- 15

- العلمين الجديدة 22- 14

- وادي النطرون 23- 15

- مطروح 22- 12

- السلوم 21- 09

- سيوة 22- 08

- العريش 23- 14

- رفح 22- 14

- الطور 25- 14

- كاترين 18- 05

- رأس سدر 27- 16

- نخل 21- 04

- طابا 22- 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 26 - 20

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 27- 17

- مرسى علم 28 - 17

- الفيوم 23- 11

- بني سويف 24- 10

- المنيا 23- 10

- أسيوط 24- 10

- سوهاج 24- 11

- قنا 25- 13

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 27 - 14

- الوادي الجديد 26- 08

- أبو سمبل 28- 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25- 20.