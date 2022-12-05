درجات الحرارة اليوم الاثنين.. العظمى في القاهرة 23

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم الاثنين على مدن ومحافظات الجمهورية، إذ تتراوح درجات الحرارة خلال ساعات النهار بين 23 درجة على السواحل والقاهرة الكبرى، في حين تسجل 27 درجة على محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وذلك خلال ساعات النهار.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد في بيان، أن درجات الحرارة تنخفض بين 10-9 درجات خلال ساعات المساء المتأخرة، حيث تسجل على القاهرة والسواحل بين 10-14 درجة مئوية، ومحافظات جنوب البلاد ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين 5-12-2022 على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- - 14

- العاصمة الإدارية 23- 14

- 6 أكتوبر 23- 13

- بنها 23- 15

- دمنهور 23- 13

- كفر الشيخ 23- 14

- المنصورة 24- 14

- دمياط 22- 15

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 24- 12

- السويس 24- 15

- الزقازيق 24- 13

- شبين الكوم 24- 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 27- 20

- الإسكندرية 22- 15

- العلمين الجديدة 22- 14

- وادي النطرون 23- 15

- مطروح 22- 12

- السلوم 21- 09

- سيوة 22- 08

- العريش 23- 14

- رفح 22- 14

- الطور 25- 14

- كاترين 18- 05

- رأس سدر 27- 16

- نخل 21- 04

- طابا 22- 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 26 - 20

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 27- 17

- مرسى علم 28 - 17

- الفيوم 23- 11

- بني سويف 24- 10

- المنيا 23- 10

- أسيوط 24- 10

- سوهاج 24- 11

- قنا 25- 13

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 27 - 14

- الوادي الجديد 26- 08

- أبو سمبل 28- 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25- 20.