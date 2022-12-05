إصابة شخصين في تصادم دراجتين ناريتين و«توك توك» بكفر الزيات

أصيب شخصان في تصادم دراجتين ناريتين ومركبة «توك توك» أمام مدرسة الشهيد هاني لاشين الثانوية بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتلقت نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام إخطارا بوصول شخصين إلى قسم طوارئ المستشفى، مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في الجسد، وجار علاجهما وتلقي العلاج اللازم.

لا شبهة جنائية

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن إصابات الشخصين نتجت إثر حادث تصادم بين دراجتين نارتين ومركبة «توك توك» أمام مدرسة الشهيد هاني لاشين الثانوية في نطاق مدينة كفر الزيات، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، مع عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

رفع حطام الحادث

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية من عدمه، وتم رفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى.