تشييع جنازة طالب ثانوي توفي في حادث سير ببني سويف

شيع أهالي قريتي زلطة وقطري، التابعة لمجلس قروي بلفيا بمركز بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، جنازة طالب ثانوي لقى مصرعه في حادث سير، إلي مثواه الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن.

حزن بمسقط رأس الطالب

وسادت حالة من الحزن داخل قريتي زلطة وقطري، مسقط رأس الطالب المتوفى، التابعة لقرية بلفيا في مركز بني سويف، وشارك في حضور الجنازة عدد كبير من جانب أهالي العزبة والقرى المجاورة لها.

تفاصيل وفاة طالب في حادث سير ببني سويف

ولفظ طالب ثانوي أنفاسه الأخيرة، مساء أمس الأربعاء، إثر اصطدام توك توك به أمام قرية بلفيا، ونقلت جثته إلي مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، واستصدار تصريح الدفن، قبل تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

تعليم بني سويف تنعي الطالب المتوفي

ونعت إدارة بني سويف التعليمية، في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للإدارة بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، الطالب محمود هاني حسني بمدرسة ابشنا الثانوية الذي توفي إثر حادث اليم، وتقدموا بخالص العزاء والمواساة لأهله وذويه، داعين الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث اصطدام توك توك بطالب في المرحلة الثانوية، أمام مستشفى بلفيا، أدى إلى وفاته وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى.