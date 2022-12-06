سرقة ومخدرات.. اعترافات المتهمين بتشكيل عصابي في أكتوبر وقانوني يوضح العقوبة

بنبرة يتخللها بعض التوتر، سرد المتهمون في واقعة تكوين تشكيل عصابي تخصص في ممارسة النشاط الإجرامي والإتجار في المواد المخدرة والسرقة منها الشقق ووسائل النقل، أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهمين

قال أحد المتهمين، في اعترافاته أمام جهات التحقيق، أنه تعاون برفقة أصدقائه المتخصصين في النشاط ذاته، على تشكيل عصابي، لتوسعة النشاط أكثر من وجهة نظرهم، موضحا أنه ارتكب وعصابته أكثر من 18 واقعة سرقة مختلفة منها شقق سكنية مستخدمين أسلوبي كسر الباب والتسلق، وسرقة وسائل النقل بمختلف أنواعها.

وتابع المتهم الثاني، في اعترافاته أمام جهات التحقيق، أنه ارتكب أكثر من 5 وقائع مختلفة سواء في السرقة أو الإتجار في المخدرات بمفرده، وعندما عرض عليه صديقه وأخر، بضم نشاطهم وافق على الفور أملا في الحصول على أموال طائلة، مشيرا إلى أن واقعة السرقة الأخيرة حصدوا منها أموال كثيرة، لذلك قررا في توسعة نشاطهما أكثر.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغًا يفيد بسرقة إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين صحتها، وبالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ممارسة نشاطه الإجرامي السرقة.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم للواقعة من سرقة المساكن، وأرشدوا عن أماكن تصريف المسروقات، وتم ضبط جزء منها بمسكن أحد المتهمين.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وتعليقا على ذلك، أوضح المحامي محمد ثابت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الواقعة المذكورة لم يرتكب فيها المتهمون أي ظرف من «الظروف المشددة» المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فإن العقوبة المتوقعة لهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، وذلك طبقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.