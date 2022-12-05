«الأرصاد»: انخفاض تدريجي في الحرارة.. وأمطار متوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اليوم، على السواحل الشمالية ومنطقة مصر الوسطى، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بسقوط أمطار بين متوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء، وجبال البحر الأحمر.

عودة نشاط الرياح الباردة

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى نشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا، على جنوب وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، وجبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية، ما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة، والإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنّ درجات الحرارة الصغرى تنخفض بقيم تتراوح بين 9 لـ10 درجات في ساعات المساء المتأخرة، على وسط سيناء وشمال الصعيد، في حين تسجل على شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى، قيما تتراوح بين 10 لـ14 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 23 - 14

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- 6 أكتوبر 23 - 13

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 13

- كفر الشيخ 23 - 14

- المنصورة 24 - 14

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 22 - 15

- الإسماعيلية 24 - 12

- السويس 24 - 15

- الزقازيق 24 - 13

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 27 - 20

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 14

- وادي النطرون 23 - 15

- مطروح 22 - 12

- السلوم 21 - 09

- سيوة 22 - 08

- العريش 23 - 14

- رفح 22 - 14

- الطور 25 - 14

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 27 - 16

- نخل 21 - 04

- طابا 22 - 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 26 - 20

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 27 - 17

- مرسى علم 28 - 17

- الفيوم 23 - 11

- بني سويف 24 - 10

- المنيا 23 - 10

- أسيوط 24 - 10

- سوهاج 24 - 11

- قنا 25 - 13

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 27 - 14

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 28 - 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25 - 20