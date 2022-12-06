حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 6-12-2022 عاطفيا ومهنيا

«اتق شر الحليم إذ غضب» مقولة شهيرة تنطبق على مولود برج الحمل الذي يحتفظ ببراءته، وحب الناس والثقة المفرطة في الآخرين حتى وإن عاندته الأمور.

ويعرف عن مولود برج الحمل أنه عاشق للحياة وينفذ كل ما يحب، كما أنه يميل للاستقلالية والاعتماد على الذات فهو يبحث عن عمل وتطوير مهاراته طوال الوقت حتى يستطيع النجاح.

وفي هذا الإطار، أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» لمحبي ومتابعي حركة الفلك والكواكب من مواليد برج الحمل، حظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر على الصعيد المهني والعملي والعاطفي والعائلي، والذي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحمل، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، ستجد القمر اليوم الثلاثاء في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتني بحساباتك وأن تراجع خطواتك وتضاعف تركيزك وجهودك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

وتضيف خبيرة الأبراج، أن حظك اليوم على المستوى العائلي والعاطفي اليوم، عليك أن تنتبه لأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.