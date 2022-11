«المركز المصري الألماني» يعلن عن دورة جديدة حول «مسارات البرمجة»

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورة تدريبية جديدة، حول «مسارات البرمجة»، وتستهدف الشباب الراغبين في معرفة كيفية العمل في مجال البرمجة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات الأكثر تصديرا لها، وتوفير البدائل المتاحة والآمنة.

دورات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

نشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منشور عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك دورة تدريبية جديدة مجانية، لشباب وبنات محافظة القاهرة، تدريب الـ Back-End وهو من مسارات البرمجة التي يمكن أن تبدأ مشوارك فيه، وذلك للشباب الراغبين في العمل بمجال البرمجة.

فرص كبيرة للعمل في سوق البرمجة في مصر أوألمانيا

وأشار المركز المصري الألماني، إلى أن هناك فرصا كبيرة للعمل في سوق البرمجة، سواء كان في مصر أو في ألمانيا، حيث يتضمن التدريب تعلم أساسيات البرمجة الـ Back-End وتتضمن: «Linux Essentials- Git and GitHub Essentials- JavaScript- Node.js, Express Js and MongoDB (Restful APIs)- Software testing for JavaScript applications».

وأوضح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، أن تدريب «مسارات البرمجة» يستمر خلال الفترة من 19 فبراير الجاري وحتى 22 ديسمبر المقبل، من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً.

وجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية، تأتى استكمالا لخطة عمل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف، التي تستهدف من خلاله مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، من خلال توفير البدائل المتاحة والمناسبة لها، سواء عن طريق توفير فرص عمل للشباب، أو تأهيلهم لسوق العمل، وحثهم على عمل مشروعات خاصة بهم.