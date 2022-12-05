22 ديسمبر.. البابا تواضروس يترأس تسبحة كيهك بالكاتدرائية المرقسية

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التسبحة الكيهكية يوم الخميس 22 ديسمبر، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويشاركه الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

ودعت الكاتدرائية المرقسية جميع الشباب للحضور وصلاة التسبحة الكيهيكة، والتي تبدأ من الساعة التاسعة مساء.

وجدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ الجمعة القادمة 9 ديسمبر الجاري شهر كيهك، الشهر الذي شهد ميلاد السيد حيث يختتم الشهر بليلة عيد الميلاد المجيد 29 كيهك.

سهرات كيهك

وتخصص الكنيسة الأرثوذكسية شهر كيهك لتمجيد السيدة العذراء، حيث يشتهر بالسهرات «سهرات كيهك»، التي تمتد من المساء وحتى صباح اليوم التالي، وتصلى خلاله صلوات خاصة، حيث له كتاب صلوات خاص به يسمى «الإبصلمودية الكيهكية» أى (تسابيح كيهك).

يشتهر شهر كيهك بـ«شهر سبعة وأربعة»، ويرجع ذلك لتلاوة صلوات الـ«7 ثيؤطوكيات»، (تعني تمجيد للعذراء) والـ«4 هوسات»، (تعني تسبحة)، كما يشتهر شهر كيهك بالعديد بالاسماء منها الشهر المريمي نسبة للسيدة العذراء.

وتقام صلوات «سبعة وأربعة»، خلال شهر كيهك، مساء كل سبت، بداية من الساعة التاسعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد بانتهاء صلاة القداس الإلهي، حيث تعد تلك التسبحة الرئيسية طوال الأسبوع وتختلف عن تسابيح باقي الأسبوع.

الشهر المريمي

وتقام طوال الشهر «التسبحة الكيهكية»، حتى يوم البرامون، اليوم السابق للعيد، وتركز الكنيسة خلال هذه التسبحة على السيدة العذراء، ولذلك سمى «كيهك»، بالشهر المريمي.

ويشتهر الشهر المريمي بالعديد من الأمثال منها «كياك صباحك مساك، تقوم من فطورك تحضر عشاك»، كما يعد السمك من الأكلات المفضلة خلال هذا الشهر منذ القدماء المصريين.