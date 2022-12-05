التعليم تشدد على جميع المدارس بإبلاغ المديريات التعليمية بنتيجة امتحانات الشهر

أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تصحيح امتحانات شهر نوفمبر 2022 في بعض المدارس، بينما تواصل باقي المدارس عقد الامتحانات الشهرية، لطلاب صفوف النقل، علاوة على رصد وتوزيع الدرجات على الطلاب، مشيرا إلى أنّ هناك تعليمات مشددة على جميع المدارس بإبلاغ المديريات التعليمية بنتيجة الشهر للطلاب، للوقوف على مستوى تلاميذ صفوف النقل، والعمل على تحسينه.

أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2022

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2022 اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين، وأنّ الامتحانات الشهرية ضرورية لمعرفة مستوى الطلاب في المقررات الدراسية خلال العام الدراسي، لافتا إلى أن درجات امتحانات شهر نوفمبر 2022 توزع على طلاب صفوف النقل، لمعرفة مستواهم فيما جرى تدريسه في الشهر الثاني من بداية العام الدراسي 2022-2023، موضحا أن هناك تعليمات مشددة لجميع الإدارات التعليمية بعقد الامتحانات الشهرية خلال اليوم الدراسي.

أعمال تصحيح امتحانات شهر نوفمبر 2022 داخل المدارس

وأكد المصدر، أن أعمال تصحيح امتحانات شهر نوفمبر 2022 لطلاب صفوف النقل، تجرى داخل المدارس بشكل طبيعي وسط تنفيذ إجراءات صارمة ضد كورونا، ويرصد أعمال السنة عن شهر نوفمبر لطلاب النقل، عقب توزيع الدرجات الخاصة بالامتحانات، مشيرا إلى أنّ امتحانات نصف العام الدراسي 2022-2023 لطلاب صفوف النقل سوف تبدأ يوم 14 يناير 2023.

الامتحانات الشهرية ضرورية للغاية للوقوف على مستوى الطلاب

ومن جهته، أوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحانات الشهرية ضرورية للغاية للوقوف على مستوى الطلاب فيما جرى تدريسه من مقررات دراسية.

وأكد أن الجميع داخل الوزارة يعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، مضيفا أن هناك تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، داخل جميع المدارس، للوقاية من كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس.