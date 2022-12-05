ضبط سيدة لاتهامها بالنصب والاحتيال على جيرانها في الغربية

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مواطنين) مقيمان بمحافظة الغربية بتضررهما من إحدى السيدات لقيامها بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم تسفير نجليهما إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما – دون الوفاء بذلك.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج لتحسين مستوى معيشتهم ومن بينهم المُبلغين والإستيلاء منهم على مبلغ مالى بزعم تسفير أنجالهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما – على خلاف الحقيقة – ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية