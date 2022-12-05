تنفيذ 99% من أعمال مبنى «صيدلة سوهاج».. مدرجات وصالات امتحان إلكترونية

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، مبنى كلية طب الأسنان ومبنى كلية صيدلة 1 و2، وذلك بالمقر الجديد للجامعة، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال ومعدلات التنفيذ بهما، ورافقه الدكتور عاطف محمد الاستشاري الإنشائي للجامعة، والدكتور إسلام عامر أستاذ مساعد جراحات الوجه والفكين، والمهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسة.

الالتزام بالجدول الزمني

وأكد رئيس الجامعة، تنفيذ جولات تفقدية بصفه مستمرة لمتابعة مستوى الإنجاز للمنشآت الجديدة التي يتم تنفيذها علي أرض الجامعة الجديدة، موجهاً بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد، وتجهيز المباني على أعلى مستوى من حيث الجودة لخدمة الطلاب والعملية التعليمية والتدريبية والبحثية.

الانتهاء من 99% من مبنى صيدلة

وأوضح «عبد الخالق»، أنه جار تسليم مبني صيدلة 1 حيث بلغت نسبة الانجاز به 99%؜، مضيفاً انه تم إصدار توجيهات للدكتور علام عبدالمنعم المشرف على كلية الصيدلة بسرعة تفقد المبنى، ونقل منسوبي الكلية من المقر القديم لشغل هذا المبنى.

وبالنسبة لمبني صيدلة 2، أوضح رئيس الجامعة، أنه جار الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية، حيث بلغت نسبة الانجاز بالمبني 96%، وبالنسبة لمبنى طب الأسنان فقد بلغ نسبة إنجاز الأعمال به 85%؜.

وأضاف المهندس حسين محمدين ان مبني كلية صيدلة 1 و2 يقام على مساحة 5000 مربع، ويضم كل مبنى 3 مدرجات سعة كل منها 500 طالب وطالبة، وصالات امتحانات إلكترونية.