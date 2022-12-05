«التموين» تكثف ضخ السلع للبقالين لاستكمال صرف مقررات شهر ديسمبر

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ السلع لمنافذ بقالي التموين على مستوى الجمهورية والبالغ عددها ما يقرب من 40 ألف منفذ بقال، و7500 منفذ مشروع جمعيتي، وذلك لتوافر السلع التموينية أمام المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية المستحق لهم صرف زيادة الدعم الإستثنائي في صورة سلع تموينية.

نسبة صرف السلع التموينية

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن نسب صرف السلع التموينية سواء لأصحاب البطاقات التموينية أو للأسر المستحق صرف لها الدعم الاستثنائي، ترتفع في الأيام الأولى من الشهر لرغبة جميع المستحقين في صرف السلع المخصصة لهم، والتي تختلف من أسرة لأسرة، وفقا لعدد الأفراد المدرجين على البطاقة.

أسعار سلع التموين

وأكدت المصادر أن أسعار سلع التموين لمستحقي الدعم هي نفسها المخصصة للأسر ضمن زيادة التموين، والتي أقرتها الحكومة لحوالي 10 ملايين و100 ألف أسرة من الأولى بالرعاية، خاصة ممن يتقاضى راتب شهري أقل من 2700 جنيه أو معاشا شهريا أقل من 2500 جنيه، بالإضافة إلى أصحاب تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات.

وتستمر زيادة الدعم الاستثنائي حتى 30 يونيه 2023، إذ أقرت الحكومة استمرار صرف الدعم لمدة 10 شهور بدأت في سبتمبر2022، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية الإجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.