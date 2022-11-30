خطة هيئة الطرق والكباري لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في الشتاء

أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات النهائية لمواجهة الأمطار والسيول، تزامنا مع قرب بداية فصل الشتاء، موضحا أنه يجرى متابعة الأرصاد الجوية بشكل دوري، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ولعدم تعطل حركة المرور على الطرق السريعة جراء مياه الأمطار.

جاهزون بشكل جيد لمواجهة الأمطار والسيول

وأضاف رئيس الهيئة في تصريحات لـ«الوطن» أن هيئة الطرق والكباري، جاهزة بشكل جيد لمواجهة تساقط الأمطار وحدوث السيول، إذ جرى تشكيل غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء لمتابعة ما يستجد من معلومات تخص الحالة الجوية، ومتابعة أخبار الأرصاد الجوية لوضع السيناريوهات الخاصة، لمواجهة الأمطار والسيول، وتشكيل فرق إغاثة وطوارئ تنشر في المحافظات الأكثر عرضة للسيول والأمطار.

إجراءات من الطرق والكباري لتأمين الطرق أثناء الأمطار والسيول

1- نشر معدات شفط المياه بجميع الطرق الرئيسية لكسح مياه الأمطار حال حدوثها لعدم تعطل حركة السيارات.

2- تشكيل غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء لمتابعة ما يستجد من معلومات تخص الحالة الجوية.

3- متابعة أخبار الأرصاد الجوية على مدار 24 ساعة.

4- تشكيل 27 فرقة طوارئ لنشرها في الأماكن الأكثر عرضة للأمطار والسيول.

5- تشكيل 27 فرق إغاثة لنشرها في المحافظات الأكثر تضررا من الأمطار والسيول.

6- تجهيز سيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة للتدخل السريع في الأماكن الأكثر تضررا من الأمطار.

7- تنسيق كامل بين هيئة الطرق والكباري وجميع المحافظات خاصة الساحلية والمحافظات المعرضة للأمطار والسيول، للتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة.

طقس اليوم خريفي مستقر على أغلب الأنحاء

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أكد أن طقس اليوم خريفي مستقر على أغلب الأنحاء، وترتفع درجات الحرارة نهارا لتسود الأجواء المعتدلة، بسبب منخفض جوي قادم من الصحراء الشرقية، وتراجع المنخفض الجو البارد في طبقات الجو العليا، الذي كان سببا في تكاثر السحب على السواحل الشرقية للبلاد وجنوب البحر الأحمر بنسب كبيرة خلال الـ72 ساعة الماضية، وتتراجع فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين.