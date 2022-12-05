بعد إلقاء مخلفات في نهر النيل.. إلغاء تصريح تسيير العائمة وإيقاف المدير المسؤول

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه جرى تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد العائمات بإلقاء مخلفات صلبة أثناء الإبحار بنهر النيل بدائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان.

وأضافت أنه على الفور جرى تشكيل لجنة مشتركة من مسئولي حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري وجهاز شئون البيئة ووزارة السياحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وجرى التحقيق في الواقعة وتبين عدم التزام العائمة بأخذ الاحتياطات والتدابير الخاصة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإلقاؤها بمجرى نهر النيل بدلا من إلقاؤها في الأماكن المخصصة لذلك.

وأوضحت أن ذلك يأتي بالمخالفة للمادة 71 من قانون تنظيم وإدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبالتالي فإن الباخرة تُعد مخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 103 لسنة 2015، ولأحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

تحرير محضر

وأشارت إلى أنه بناء على ما تقدم قامت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بمحافظة أسوان والتابعة للوزارة بتحرير محضر إثبات جرائم القانون رقم 48 لسنة 1982 بتاريخ 4 ديسمبر، وقيد الواقعة كجنحة ضد مسئولي الباخرة، وصدر قرار بإيقاف المدير المسئول عن العائمة بمعرفة وزارة السياحة.

و قامت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بمحافظة قنا بتاريخ5 ديسمبر بإصدار قرار إداري بإلغاء التصريح الممنوح للشركة لتسيير العائمة لمخالفتها لاشتراطات التصريح وثبوت إلقاء مخلفات صلبة بمجرى نهر النيل.

التصدي لأشكال التعديات على النيل

وأكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.