حريق يلتهم 7 أحواش مواشي في محافظة قنا

سيطرت قوات الحماية المدنية محافظة قنا، اليوم الأحد، على الحرائق التي نشبت في 7 أحواش مواشي، بمنطقة أولاد حمد، بقرية أبو مناع غرب مركز دشنا، شمال محافظة قنا، الأمر الذي ادي إلى تفوق عدد من المواشي ورؤوس الأغنام، ودفعت الأجهزة الأمنية بسيارات إسعاف تحسبا لوجود مصابين، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

بلاغ بالواقعة

وتلقت غرفة العمليات، بلاغاً يفيد نشوب حريق هائل في 7 أحواش مواشي، بمنطقة أولاد علي حمد، بقرية أبو مناع غرب بمركز دشنا، والتي تم السيطرة عليها من قوات الحماية المدنية.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية من قوات الشرطة وقوات الحماية المدنية اصطحبتها سيارات إسعاف، إلى موقع الحريق.

نفوق مواشي في حريق قنا

وتمكنت سيارتا مطافئ من السيطرة على الحريق، وتبين وجود نفوق في عدد من المواشي والأغنام والطيور، ويجري حصرها الآن.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وطلبت تحريات المباحث وأسباب الحريق.