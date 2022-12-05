السيطرة على حريق في منزل بالفيوم دون خسائر بشرية 

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق هائل نشب بمنزل مكون من 3 طوابق بمنطقة الصوفي بمدينة الفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حريق في منزل من 3 طوابق

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير امن الفيوم، تلقي اخطاراً، بنشوب حريق، بمنزل مكون من 3 طوابق بمنطقة الصوفي، بجوار الساحة الشعبية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية، والإسعاف إلي مكان الحادث، وتم السيطرة علي الحريق، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

فرض كردون أمني بموقع الحريق

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، وسيطرت القوات على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.